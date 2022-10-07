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عربي-دولي

نيويورك تعلن حالة الطوارئ استجابة لأزمة المهاجرين

Lebanon 24
07-10-2022 | 20:30
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أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز حالة الطوارىء استجابة لأزمة المهاجرين في المدينة، متوقعاً أن تشكل هذه الأزمة عبئاً مالياً على المدينة يقدر بمليار دولار خلال السنة المالية الحالية.
وقال آدامز: "يأتي عدد أكبر من الأشخاص إلى مدينة نيويورك الآن أكثر مما يمكننا استيعابه على الفور بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال.. وإذا كان من الممكن استيعاب طالبي اللجوء من حافلات اليوم فسوف نتجاوز أكبر عدد من الأشخاص تم تسجيله على الإطلاق في نظام المأوى في مدينتنا".
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ودعا العمدة الى تقديم مساعدات فيديرالية وحكومية عاجلة للتعامل مع التدفق المستمر لطالبي اللجوء.
وأفاد بأنه سيوجه جميع وكالات المدينة ذات الصلة لتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأزمة الانسانية وإنشاء مراكز استجابة عاجلة لمساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ ستظل سارية المفعول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
وأضاف أن مدينة نيويورك تضم الآن أكثر من 61 ألف شخص في نظام المأوى الخاص بها بما في ذلك الآلاف من المشردين وآلاف طالبي اللجوء الذين تم نقلهم بالحافلات من الحدود الجنوبية إلى مدينة نيويورك منذ نيسان الماضي.
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