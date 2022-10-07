مسؤول أوكراني: العثور على مقبرة جماعية في بلدة ليمان

قال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو أن "السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان شرقي البلاد، بعد استعادتها مؤخراً من أيدي القوات الروسية".

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