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عربي-دولي

مسؤول أوكراني: العثور على مقبرة جماعية في بلدة ليمان

Lebanon 24
07-10-2022 | 21:00
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قال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو أن "السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان شرقي البلاد، بعد استعادتها مؤخراً من أيدي القوات الروسية".
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