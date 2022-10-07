صندوق النقد الدولي يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة 1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.

وأوضحت المؤسسة أن "حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات ولكن أيضا لتحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا".

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