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"ليس الضربات"... الطب الشرعي الإيراني يكشف سبب وفاة مهسا أميني

Lebanon 24
08-10-2022 | 01:00
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أعلن المدير العام للطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، أن سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة مؤلفة من 19 طبيبا اختصاصيًا.

وقال فروزش في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، إن "مؤسسة الطب الشرعي كذراع قوي للقضاء واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع"، مضيفاً أنه "في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الغدد الصماء، إلخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا".
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وأضاف فروزش، أنه في حالة مهسا أميني، كانت العينات من نوع علم الأمراض والسموم. في الأسبوع الأول، كانت نتائج اختبارات السموم لدينا واضحة تمامًا، ولكن نظرًا لحقيقة أن العملية في اختبارات علم الأمراض تستغرق وقتًا معينًا، فقد تم تمديد الوقت إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى نحصل على النتيجة المرجوة. في أكثر دول العالم تقدمًا، هناك حاجة إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لنفس الفترة من اختبارات علم الأمراض".

وتابع: "استفسرنا من وزارة الصحة وهيئة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأرسلت إلينا هيئة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وثائق بسبب أعراض الصداع واضطراب النمو واضطراب في الرؤية حيث خضعت لعملية جراحية مع تشخيص ورم حميد في المخ"، مشدداً على أنه "سمح والد الفقيدة للأطباء بإجراء الجراحة في حينه". 

وأشار إلى أنه "في ذلك الوقت تم فتح جمجمة المريضة من الجانب الأيمن وكان ذلك واضحًا تمامًا في الفحص البدني وكان واضحًا أيضًا في تشريح الجثة. أيضًا في ذلك الوقت، وفقًا لتشخيص الطبيب، بقي جزء من الورم بسبب حالة المريضة"، وأضاف أن "كل تعليقاتنا موثقة بالسجلات الطبية. كان جزء من وثائقنا يتعلق بزيارات العيادات الخارجية للفقيدة أميني للأطباء والأطباء المتخصصين في مختلف المجالات. لم يعتمد رأينا فقط على ملاحظات تشريح الجثة وفحص الجثة، وقمنا بفحص سجلات المريضة إما في المستشفى أو في العيادة الخارجية".
المصدر: سبوتنيك
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