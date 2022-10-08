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عربي-دولي

ما السبب وراء إطلاق كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الأخيرة؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
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كشفت كوريا الشمالية عن أسباب إطلاقها عددًا من الصواريخ البالستية في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنها تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأميركية".

وقالت وكالة الطيران المدني في كوريا الشمالية، "إن تجربة إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الديمقراطية هي خطوة دفاعية منتظمة ومخططة للدفاع عن أمن البلاد والسلام الإقليمي من التهديدات العسكرية المباشرة للولايات المتحدة التي استمرت لأكثر من نصف قرن".
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وشددت على أنها "لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".

وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يطلق صاروخ.
المصدر: سبوتنيك
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