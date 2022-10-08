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عربي-دولي

"نووي روسيا"... هل تعدّل واشنطن وضعيتها الاستراتيجية؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 04:00
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أنه لا توجد أسباب كافية لتعديل الوضعية الأميركية النووية الاستراتيجية، في ظل غياب مؤشرات تؤكد عزم روسيا استخدام الأسلحة النووية، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع بأوكرانيا "تعرض البشرية لخطر نهاية العالم". 
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وأوضحت، خلال إحاطة صحافية مقتضبة على متن الطائرة التي تقل بايدن إلى شمال غرب واشنطن، في ردها على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، قائلة: "كلا".

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل إن "تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن على تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية تؤكد مدى الجدية التي تتعامل بها هذه الإدارة مع تهديد الأسلحة النووية، لكننا لم نرَ سبباً لتعديل وضعنا النووي".

وأضاف: "لقد تواصلنا مباشرة مع روسيا حول العواقب الكارثية التي ستقع في حال قررت استخدام الأسلحة النووية"، مشدداً على أن واشنطن "تستمر في مراقبة الوضع بجدية".
 
المصدر: الشرق
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