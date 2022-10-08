روسيا تكشف تفاصيل الانفجار الكبير على جسر القرم

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ذكرت وسائل إعلام روسية أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم ناجم عن شاحنة مفخخة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.من جانبه، وصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه "البداية"، وقال إن "كل شيء غير شرعي يجب تدميره".ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.وجاء في بيان رسمي من سلطات القرم أنه "في الساعة 06:05 استهدف عمل تخريبي جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش، واشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب".من جهته، لفت رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف إلى أن أوكرانيا وراء ما حدث والأضرار التي لحقت بجسر القرم سيتم إصلاحها على الفور.كما تأخرت حركة القطارات من موسكو ووسانت بطرسبرغ إلى سيمفيروبول بسبب الحادث.