"شريان الحياة بين روسيا والقرم".. هذه قصّة "جسر كيرتش"

بات جسر "كيرتش" حديث وسائل الإعلام، السبت، بعدما انفجرت سيارة مفخخة عليه، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.



وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنه "اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش)، انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

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ماذا نعرف عن الانفجار؟



وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر غير أن قوسه لم يتضرر. وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنه "اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش)، انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر غير أن قوسه لم يتضرر.

بدوره، ذكر المتحدث باسم الكرملين ريا نوفوستي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع المتصلة بالحادث. أما من جهته، فقد ا تهم فلاديمير كونستانتينوف رئيس مجلس القرم، البرلمان المحلي الذي نصبته روسيا، "مخربين أوكرانيين" بالوقوف خلف التفجير.

إلى ذلك، وصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه "البداية"، مضيفا أن "كل شيء غير شرعي يجب تدميره".

وأعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، أنه لا ضحايا في الحادث بحسب البيانات الأولية، في حين أن حركة المرور على الجسر بالنسبة لجانب مسارات السيارات محدودة ويجري الإعداد لعبور العبارات عبر المضيق، في حين أنه لم يتم حظر الشحن في مضيق كيرتش بسبب الحادث.

هناك ما يكفي من الوقود والطعام في شبه جزيرة القرم، وقد تم وضع جميع الخطط اللوجستية.

جسر حيوي



1- معبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

2- الجسر الذي شيّد بأوامر من الرئيس بوتين، يستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

3- يبلغ طول الجسر 19 كيلومتراً، ويصل ارتفاعه إلى 35 مترا، وتم افتتاحه في عام 2018.

4- شيّد الجسر بدعامات من هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة، لا يمكن إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ ضخم وفق تقارير.

5- تم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في 25 كانون الأول 2019.

6- تشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء الجسر بلغت 3 مليارات دولار.

7- بالنسبة لسكان القرم الروس، يعد هذا الجسر "شريان الحياة" يربطهم بوطنهم الأم.

8- تقول تقارير إن روسيا نشرت في 2019 منظومة دفاع جوي لحماية الجسر.