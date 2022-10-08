استشهاد فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن أحمد محمد دراغمة (17 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة في الرأس خلال مواجهات اندلعت في جنين مع القوات الإسرائيلية.قبل ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا عن استشهاد محمود الصوص (17 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الرقبة.