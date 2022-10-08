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استشهاد فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

Lebanon 24
08-10-2022 | 07:30
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استشهد فلسطينيان، السبت، وتعرّض 11 شخصاً آخر لإصابات بينهم 3 بحالة خطيرة، وذلك بعد مداهمة للقوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن أحمد محمد دراغمة (17 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة في الرأس خلال مواجهات اندلعت في جنين مع القوات الإسرائيلية.

قبل ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا عن استشهاد محمود الصوص (17 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الرقبة.
 
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