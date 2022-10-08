طبيب بارز يُحذّر من متحوّر جديد من "كورونا" خلال الشتاء... ماذا قال عن خطورته؟

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بالرغم من أن العالم يتعافى حاليا من فيروس كورونا، فإن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركية الطبيب أنتوني فاوتشي، يعاود التحذير من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.وأضاف خلال حديثه في مركز "يو إس سي أنينبيرغ" للصحافة أنه "علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي".وشدد فاوتشي على ضرورة عدم "التخلي عن الحذر"، وأعاد التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعا في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أميركا.ويبدو أنه هذه المخاوف ليست في الولايات المتحدة فقط، إذ حذر تقرير نشرته وكالة "رويترز" من أن أوروبا ستواجه موجة جديدة من كورونا مع قدوم الطقس البارد، فيما يحذر خبراء الصحة العامة من أن التقاعس عن تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها المتاحة سيحد على الأرجح من تلقي الجرعات التنشيطية.وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يتتبعون مئات الأشكال الجديدة من أوميكرون.