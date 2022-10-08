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عربي-دولي
حصيلة قتلى انفجار إيرلندا ترتفع.. وفيديوهات ترصد ما جرى
Lebanon 24
08-10-2022
|
09:00
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ارتفع عدد قتلى انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب إيرلندا، السبت، إلى 7 أشخاص.
وقالت الشرطة الإيرلندية، السبت، إنه تأكد مقتل 4 أشخاص خلال الليل، مما يضاف إلى العدد الأولي وهو 3.
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وهناك 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات إلى جانب العديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في محطة خدمة تابعة لشبكة "آبل غرين" في كريسلو بمقاطعة دونيغال.
مع هذا، فقد أكدت الشرطة أن "البحث عن المزيد من القتلى مستمر".
ويشارك المستجيبون للطوارئ من إيرلندا وإيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.
وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد القرية، وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.
واعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن أنه كان أحد "أحلك الأيام بالنسبة لدونيغال والبلد بأسره". وأضاف: "الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة والدمار المطلق مثل سكان كريسلو لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".
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