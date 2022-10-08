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عربي-دولي

انفجار جسر القرم.. معلومة خطيرة تُكشف عمّا حصل قبله!

Lebanon 24
08-10-2022 | 08:30
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كشفت "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة انفجار جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، اليوم السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن الشاحنة التي يفترض أنها كانت تحوي على متفجرات، جرى فحصها من قبل شرطة المرور الروسية، قبل دخول الجسر وتم السماح لها بالمرور.
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ووفقاً للشبكة، فإن هذه المعلومات قد تكشف "تقصير" السلطات الروسية في التعامل مع الخطر الكبير الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وتحطيم جزء من الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم.

أول نتائج التحقيق

وأعلنت لجنة تحقيق روسية العثور على 3 قتلى، حتى الآن، نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة في بيان: "يُعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما".

وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته.
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