الجبير: السعودية لا تسيّس النفط

نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الجمعة، استخدام بلاده النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار منظمة "أوبك+" خفض الإنتاج يوم الأربعاء الماضي بمقدار مليون برميل يومياً بدءاً من تشرين الثاني المقبل.

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وأثار القرار انتقاداً من قبل الولايات المتحدة، في حين ردت أوبك على لسان أمينها العام أمس، بأن القرار يأتي لمواجهة ركود عالمي محتمل يخفض الطلب على النفط.

وقال الجبير في المقابلة إن فكرة استخدام السعودية للنفط كسلاح لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة غير صحصة إطلاقاً، مؤكداً أنّ المملكة لا تقوم بتسييس النفط.

وقال الجبير لـ"فوكس نيوز" الأميركية إن "النفط ليس سلاحاً. وليس طائرة مقاتلة، وليس دبابة"، وأضاف: "هو في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي، الذي نمتلك فيه حصة كبيرة".

وعزا الجبير ارتفاع أسعار الوقود في أميركا بسبب النقص في مصافي النفط منذ 20 عاماً، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بضمان الاستقرار في أسواق الطاقة لصالح المنتجين والمستهلكين.