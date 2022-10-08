Advertisement

عربي-دولي

ظاهرة فلكية تشهدها سماء السعودية اليوم... ما هي؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 08:11
A-
A+
Doc-P-998392-638008388149065644.jpg
Doc-P-998392-638008388149065644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري، عملاق النظام الشمسي في سماء السعودية والوطن العربي، وذلك بعد غروب الشمس وبداية ليل اليوم السبت بالأفق الشرقي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد آل زاهرة أن هذه الظاهرة يمكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
Advertisement

وأشار إلى أن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري، يقصد به على قبة السماء فقط، إذ إنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عن الأرض حوالي 373,689 كيلومتراً فقط، في حين أن المشتري يبعد مسافة 594,801,134 كيلومتراً، ويعد كوكب المشتري رابع ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار جاليلو"، وهي: جانميد، وكاليستو، ويوروبا، وأيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
 
 
(العربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-10-08
10:47 | 2022-10-08
10:45 | 2022-10-08
10:33 | 2022-10-08
10:30 | 2022-10-08
10:12 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website