أغنية لمارلين مونرو وحطام جسر القرم.. هكذا هنأ مسؤول أوكراني بوتين بعيده

نشر أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، فيديو على صفحته على تويتر يظهر صورا للنيران تلتهم جسر القرم مع أغنية تهنئة بعيد الميلاد للممثلة والمغنية وعارضة الأزياء الأميركية الراحلة مارلين مونرو، كأن ما حدث هدية أوكرانيا لبوتين في عيد ميلاده السبعين الذي احتفل به أمس.

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Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing "Happy Birthday, Mr. President". pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

وعقب تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، والذي أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، علق مستشار الرئيس الأوكراني قائلا: سندمر كل ما هو غير شرعي وجسر القرم هو البداية.



وجاء في تغريدة ميخائيلو بودولياك: "يجب تدمير كل شيء غير قانوني، يجب إعادة كل شيء إلى أوكرانيا، ويجب طرد روسيا من أي مكان تحتله".