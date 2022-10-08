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عربي-دولي

آخرها تفجير جسر "كيرتش"... 5 هجمات تعرضت لها شبه جزيرة القرم ما هي؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 14:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ شبه جزيرة القرم شهدت هجمات متعددة هذا العام نسبت المسؤولية عنها لأوكرانيا، كان آخرها التفجير الذي استهدف صباح اليوم السبت الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه الجزيرة والذي يكتسب مكانة إستراتيجية واقتصادية خاصة لدى موسكو.
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في ما يلي الهجمات الخمس الأبرز التي ضربت شبه جزيرة القرم هذا العام:
20 حزيران
اتهمت السلطات المحلية الموالية لروسيا أوكرانيا باستهداف 3 منصات بحرية تابعة لشركة في البحر المتوسط، تبعد نحو 150 كيلومترا عن شبه جزيرة القرم.

9 آب
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن انفجارا لذخائر جوية وقع في منطقة مطار ساكي العسكري، وتسبّب في انفجارات قرب بلدة نوفوفيدوروفك.

16 آب
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقوع إصابات نتيجة ما وصفتها بالعملية التخريبية في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة مايسكوي في شمال شبه جزيرة القرم.

20 آب
 
تعرضت القوات الروسية لهجوم بطائرة مسيّرة كانت تستهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول، وأسقطتها الدفاعات الجوية الروسية.

8 تشرين الأول
 
جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم تعرض لتفجير بشاحنة مفخخة؛ تسبّب في حريق هائل اندلع في صهاريج وقود وأدى إلى انهيار أحد مساري مرور السيارات.

ويُعدّ جسر كيرتش الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيار 2018 والممتد على طول 19 كيلومترا مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد 4 سنوات على ضمها من قبل الاتحاد الروسي ورفض دولي واسع لخطوة موسكو.
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