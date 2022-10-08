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عربي-دولي
من هو الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي عيّنته روسيا قائد لقواتها في أوكرانيا؟
Lebanon 24
08-10-2022
|
10:12
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنها عيّنت الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً جديداً للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.
يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 تشرين الاول 2017.
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وسبق أن شارك سوروفيكين (55 عاماً) في الحرب في طاجيكستان خلال التسعينات وفي حرب الشيشان الثانية وفي التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ العام 2015.
وكان يقود الى الآن مجموعة قوات "الجنوب" في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود الى تموز الماضي.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنته موسكو في واقعة نادرة، بعد سلسلة إخفاقات كبيرة للجيش الروسي في أوكرانيا.
(العربية)
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