من يقف وراء إنفجار جسر القرم؟

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كشف صحفيو "واشنطن بوست" الأميركية أن الانفجار على جسر القرم، والذي أدى إلى مقتل أشخاص وتعليق النقل البري والسكك الحديدية، نفذه جهاز الأمن الأوكراني.وقالت الصحيفة إن "المتحدث باسم الحكومة الأوكرانية قال لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء الهجوم على الجسر".وأشار الصحفيون أيضا إلى أخبار نشرت على موقع "الحقيقة الأوكرانية" الإخباري، والتي تقول إن عناصر المخابرات الأوكرانية متورطون في الهجوم.ويشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، نشر في وقت سابق من اليوم صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.