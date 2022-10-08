Advertisement

عربي-دولي

من يقف وراء إنفجار جسر القرم؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 10:33
A-
A+
Doc-P-998427-638008473641753443.jpg
Doc-P-998427-638008473641753443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف صحفيو "واشنطن بوست" الأميركية أن الانفجار على جسر القرم، والذي أدى إلى مقتل أشخاص وتعليق النقل البري والسكك الحديدية، نفذه جهاز الأمن الأوكراني.

وقالت الصحيفة إن "المتحدث باسم الحكومة الأوكرانية قال لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء الهجوم على الجسر".
Advertisement

وأشار الصحفيون أيضا إلى أخبار نشرت على موقع "الحقيقة الأوكرانية" الإخباري، والتي تقول إن عناصر المخابرات الأوكرانية متورطون في الهجوم.

ويشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، نشر في وقت سابق من اليوم صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-10-08
10:47 | 2022-10-08
10:45 | 2022-10-08
10:30 | 2022-10-08
10:12 | 2022-10-08
10:00 | 2022-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website