روسيا تكشف تفاصيل جديدة حول عملية تفجير جسر القرم

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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم السبت، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في التقدم ومحاولة استعادة أراضيها بدعم غربي.وفي آخر التطورات، كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.وأوضحت لجنة التحقيق في بيان أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كانت تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.فيما أعلنت وزارة النقل الروسية عن استئناف محدود لحركة السير على جسر القرم.وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر. وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الحريق على جسر القرم نتج عن تفجير سيارة مفخخة.وقد أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أفادت وكالة "تاس" بوقف حركة القطارات بين روسيا وشبه جزيرة القرم حتى 31 أكتوبر. ومن جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إخماد حريق اندلع في قطار على جسر القرم نتيجة الانفجار، فيما أعلنت في وقت لاحق استئناف حركة الملاحة في مضيق كيرتش.