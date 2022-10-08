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عربي-دولي
أميركا تشتري أدوية بملايين الدولارات لاستخدامها بحالات الطوارئ النووية
Lebanon 24
08-10-2022
|
12:30
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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية (HHS) إنها أنفقت 290 مليون دولار لشراء دواء لعلاج الأمراض الذي يسببه الإشعاع النووي في حالة الطوارئ النووية. وأعلنت إدارة التأهب الاستراتيجي والاستجابة في الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء، أنها اشترت عقار نبليت Nplate من شركة Amgen USA Inc "كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للاستعداد بشكل أفضل لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية".
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ويمكن أن تسبب متلازمة الإشعاع الحادة، الناتجة عن التعرض لجرعة عالية من الإشعاع، مجموعة من الأعراض. ويمكن للحالات الشديدة أن تحدث آثارًا مدمرة على الجسم، بما في ذلك تدمير نخاع العظام وتسبب النزيف الداخلي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ويهدف الدواء نبليت Nplate، الذي يمكن استخدامه لكل من البالغين والأطفال، إلى تقليل النزيف الذي يحدث غالبًا بسبب الإشعاع.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على الدواء في عام 2008 لمكافحة اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب نزيفا خطيرا ومددت الموافقة الأخرى في يناير من العام الماضي لاستخدام الدواء كعلاج من الإشعاع.
وتأتي الصفقة الجديدة في أعقاب القلق الدولي المتزايد بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في حرب روسيا على أوكرانيا.
وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا بأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للنصر ولن تتردد في استخدام الأسلحة النووية.
وتستعد العاصمة الأوكرانية كييف ومراكز الإخلاء بحبوب اليود البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في منع امتصاص الإشعاع، والاستعداد لهجوم نووي محتمل على المدينة.
وأكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة إذا تحركت روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، وحذروا من عواقب وخيمة على بوتين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي إلى "إنهاء عصر الابتزاز النووي" والقضاء العالمي على الأسلحة النووية من أجل منع "تدمير الإنسانية".
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