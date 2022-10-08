البيت الأبيض: لا مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام الأسلحة النووية

بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع بأوكرانيا "تعرض البشرية لخطر نهاية العالم"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الجمعة، إنه لا توجد أسباب كافية لتعديل الوضعية الأميركية النووية الاستراتيجية، في ظل غياب مؤشرات تؤكد عزم على روسيا استخدام الأسلحة النووية.وقالت خلال إحاطة صحافية مقتضبة على متن الطائرة التي تقل بايدن إلى شمال غرب واشنطن: "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية لكوننا لا نملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في الوقت الراهن".وأوضحت المتحدثة في ردها على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، قائلة: "كلا".

جدية أميركيةمن جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل في إحاطة صحافية "إنّ تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن على تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية تؤكد مدى الجدية التي تتعامل بها هذه الإدارة مع تهديد الأسلحة النووية، لكننا لم نرَ سبباً لتعديل وضعنا النووي".وأضاف: "لقد تواصلنا مباشرة مع روسيا حول العواقب الكارثية التي ستقع في حال قرروا استخدام الأسلحة النووية"، مشدداً على أن واشنطن "تستمر في مراقبة الوضع بجدية".وكان بايدن أدلى بتصريحات شديدة اللهجة، الخميس، معتبراً أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا "تعرض البشرية لخطر نهاية العالم".وأشار في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "لم نواجه احتمال حدوث هرمجدون (معركة نهاية العالم) منذ (الرئيس الأميركي جون) كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في عام 1962"، معتبراً أن "بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيماوية"، وأرجع ذلك إلى أن الجيش الروسي يبدو "ضعيف الأداء بشكل كبير".