أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"

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أشارت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، إلى أن الانفجار الذي خلف أضراراً في جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة صراع داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة إلى "ضلوع روسي" في ما حصل.وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة: "من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. إذاً، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا.. كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي".وتتناقض تصريحات بودولياك مع موقف سابق له اليوم، حيث وصف تفجير جسر القرم بأنه "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".