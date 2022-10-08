استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار

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استؤنفت حركة القطارات على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة إثر إصابته بأضرار بسبب انفجار كبير فجر السبت، بحسب ما أعلنت الشركة الروسية المشغلة، وذلك بعيد استئناف حركة السيارات.وقالت شركة "جراند سيرفيس إكسبرس" التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا إن قطارين غادرا شبه الجزيرة مساء في اتجاه موسكو وسان بطرسبرج، موضحة على "تليجرام" أن "القطارين سيعبران جسر القرم".