24
o
بيروت
24
o
طرابلس
7
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزيرة خارجية بلجيكا تقص شعرها تضامناً مع الإيرانيات
Lebanon 24
08-10-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في المجلس النواب، وقصّت خصلة من شعرها، الخميس، دعمًا منها للمرأة الإيرانية، منددة بما أسمته قمعا "لا يُطاق" للتظاهرات يمارسه النظام الإيراني.
Advertisement
وأمسكت الوزيرة البلجيكية الناطقة بالفرنسية والمتحدرة من عائلة جزائرية، بمقص وقامت بهذه المبادرة قائلة: إنها "مصدومة" لوفاة مهسا أميني الشهر الماضي في طهران.
ونشرت النائبة البلجيكية داريا صفاعي، التي كانت تجلس بجوار الوزيرة وقامت بقص خصلة من شعرها، عبر حسابها على تويتر، فيديو للواقعة وعلقت عليه بقولها: "قصصت شعري في البرلمان البلجيكي للفت الانتباه إلى مقتل مهسا أميني وجميع ضحايا الثورة الإيرانية"، وأكدت على دعمها للشعب الإيراني.
وأثارت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت إلى جميع أنحاء العالم.
وبات أبرز أسلوب للتعبير عن هذا الغضب هو "قص الشعر"، حيث قام العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات مستمرة حتى اليوم في البلاد، رافعات شعار "امرأة، حياة، حرية".
كما لم يقتصر الأمر على الإيرانيات فقط، بل نشر العديد من النساء حول العالم مقاطع فيديو لأنفسهن أثناء قص شعرهن، تضامناً مع المحتجات.
وقبل الوزيرة البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، التحقت السويدية عبير السهلاني، وهي من أعضاء البرلمان الأوروبي، بالركب والتي قصت شعرها خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.
وقالت عبير السهلاني، وهي عراقية المولد، من على منصة مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، الثلاثاء "إلى أن تتحرر إيران، سيكون غضبنا أكبر من الظالمين. وإلى أن تتحرر نساء إيران، سنقف معكن".
ثم أمسكت مقصا وكررت شعار التظاهرات الشهير "امرأة، حياة، حرية"، بينما كانت تقص شعرها، ثم غادرت المنصة.
يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 أيلول (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هكذا سيُصبح سعر السيارات في لبنان
Lebanon 24
بالدولار.. هكذا سيُصبح سعر السيارات في لبنان
13:15 | 2022-10-08
08/10/2022 01:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُستجدات ملف الحدود البحريّة.. ماذا في آخر المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل مُستجدات ملف الحدود البحريّة.. ماذا في آخر المعلومات؟
16:00 | 2022-10-08
08/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجأة" من وهاب بشأن المحروقات.. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
"مُفاجأة" من وهاب بشأن المحروقات.. ماذا كشف اليوم؟
15:46 | 2022-10-08
08/10/2022 03:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك ما بعد العهد...
Lebanon 24
معارك ما بعد العهد...
05:00 | 2022-10-08
08/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي.. هكذا هدّد لبنان!
Lebanon 24
تصريحٌ جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي.. هكذا هدّد لبنان!
13:56 | 2022-10-08
08/10/2022 01:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-10-08
إصابة إسرائيليين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس
16:00 | 2022-10-08
هل تفجر أسعار الغاز الأزمة بين أوروبا والولايات المتحدة؟
15:30 | 2022-10-08
كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان
15:00 | 2022-10-08
استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار
14:30 | 2022-10-08
أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"
14:00 | 2022-10-08
آخرها تفجير جسر "كيرتش"... 5 هجمات تعرضت لها شبه جزيرة القرم ما هي؟
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
09/10/2022 05:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
09/10/2022 05:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
09/10/2022 05:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact