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إصابة إسرائيليين في إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس

Lebanon 24
08-10-2022 | 16:30
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أصيب إسرائيليان، مساء اليوم، في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري شمال القدس، بحسب إعلام اسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  إن سيارة أطلق من بداخلها النار على الحاجز قبل أن تفر من المكان.
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وأضافت "تم استدعاء القوات الأمنية لتمشيط المنطقة والبحث عن مطلقي النار".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الحادث أسفر عن إصابة إسرائيليين إثنين (لم توضح ما إن كانا جنديين من عدمه) أحدهما بإصابة حرجة والآخر إصابته خطيرة.
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