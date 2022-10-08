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عربي-دولي

سابع تجربة خلال أيام.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين جديدين

Lebanon 24
08-10-2022 | 23:30
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها بيونغيانغ في غضون أيام.

 

حقائق من طوكيو

وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو قال للصحفيين، إن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتر.

 

أضاف أنه "جرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 1:47 صباحا بالتوقيت المحلي، والثاني بعدها بنحو 6 دقائق"، وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

 

وأشار إلى أن اليابان ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان بالستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.

 

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأميركي أنه يتشاور مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق، التي قال إنها تسلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.

 

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن تقديراتها خلصت إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا للعسكريين الأميركيين، أو حلفاء الولايات المتحدة.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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