بعد استعادة 96 بلدة منذ أيلول.. هذه هي خطط الجيش الأوكراني

قامت أوكرانيا بإحصاء مكاسبها، يوم الجمعة الماضي، في معارك شرق البلاد، كاشفة أنّها استعادت منذ نهاية أيلول نحو 2434 كيلومترا مربعا و96 منطقة سكنية. وتزامنت "الأرقام الأوكرانية" مع إعلان روسيا بتقدم قوات موالية لها قرب باخموت، شرقي أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما كشف خبراء عسكريون تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية" عن الاستراتيجية التي تتبعها القوات الأوكرانية في معاركها بالشرق والجنوب لاستعادة تلك الأراضي وأسرار تراجع الروس.

ما استراتيجية الجيش الأوكراني بالمعارك؟

وعن سر استعادة القوات الأوكرانية تلك البلدات، يقول الجنرال الأسترالي المعروف ميك ريان ان الهجومين الأوكرانيين المضادين بخاركيف وخيرسون يدعمان بعضهما البعض.

وأضاف ان مكاسب الأوكرانيين بالجنوب أثرت نفسيا على الروس، لافتا إلى ان الجيش الأوكراني استغل الشمال الشرقي كطريق لوجيستي رئيسي لدعم عملياته بدونباس.

وأشار إلى ان الأوكرانيين يعملون على خطوط الإمداد الداخلية بين المدن ما يدعم الحملتين في الشمال والجنوب بشكل كبير ويصعب رصدها، كما ان القوات الروسية في الخطوط الخارجية من السهل رصدها واستهدافها.

وأعلن ان الجيش الأوكراني ينفذ "استراتيجية التآكل" التي تركز على تدمير الدعم الناري الروسي واللوجيستيات ومراكز القيادة وتمركزات القوات التي قد تكون تعزيزات أو احتياطيات.

كما لفت إلى اعتماد الأوكرانيين على الاستطلاع التكتيكي لاكتشاف نقاط ضعف الدفاعات الروسية مما يمكن من كسرها واختراقها.

واعتبر ريان ان التقدم الأوكراني قد يجبر الروس على نقل قوات لتوفير الدعم اللوجيستي للخطوط الأمامية، وهذه مخاطرة بأصولهم مثل الحرب الإلكترونية والمدفعية والقوات الجوية.

(سكاي نيوز)