إستونيا: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح أصعب

رأت رئيس وزراء إستونيا كاي كالاس، أن "فرض عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح أصعب".

وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "أصبح أصعب وأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا، لأنه لم يبق الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نفرض عقوبات ضدها، هذه المشكلة".

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وأكدت كالاس أيضاً أن "الحفاظ على الوحدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات أيضاً أصبح أصعب".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أواخر شباط، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.