حالات تسمم غامضة لعشرات الطلاب في المكسيك (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 57 طالباً بالتسمم بمادة غير معلومة، في مدرسة ثانوية بولاية تشياباس جنوبي المكسيك.
وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالبا مراهقا في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون أعراض التسمم، كاشفاً أن أحد الطلاب في حالة "حرجة"، ونقل إلى مستشفى في عاصمة الولاية، بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.
ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا.
وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.
وبعد تقارير متداولة في وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض الطلاب للكوكايين، قال مكتب المدعي العام إنه أجرى 15 فحصا كانت جميعها سلبية بالنسبة لهذا المخدر.