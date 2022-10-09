حالات تسمم غامضة لعشرات الطلاب في المكسيك (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 57 طالباً بالتسمم بمادة غير معلومة، في مدرسة ثانوية بولاية تشياباس جنوبي المكسيك.



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ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا. وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالبا مراهقا في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون أعراض التسمم، كاشفاً أن أحد الطلاب في حالة "حرجة"، ونقل إلى مستشفى في عاصمة الولاية، بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا.

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More than 60 students from the Juana de Asbaje secondary school in the northern Chiapas municipality of Bochil were allegedly intoxicated by cocaine through food in the cafeteria.



One remains in critical condition. pic.twitter.com/AxkPp9P8Yg — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 8, 2022

وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.

وبعد تقارير متداولة في وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض الطلاب للكوكايين، قال مكتب المدعي العام إنه أجرى 15 فحصا كانت جميعها سلبية بالنسبة لهذا المخدر.