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عربي-دولي

بريطانيون يطالبون بزج بايدن في مأوى العجزة!

Lebanon 24
09-10-2022 | 04:00
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أثارت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول تهديد "الهرمجدون النووي" واحتمال نهاية العالم، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة "The Telegraph" البريطانية.

وقال القارئ Michelle Page: "بحق السماء، ليقم أي أحد بإنقاذ هذا الفاشل من بؤسه وليدخله إلى مأوى العجزة قبل أن يقوم فعلا بشن هجوم نووي".
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وبدوره، أضاف المستخدم PM Bosworth: "يا إلهي، بايدن يتحدث عن ذلك مرة أخرى. هل يمكن لأحد أن يخرجه من المسرح. هذه ليست مزحة، إنها وصمة عار من طراز دولي".
 
أما Gavin Woodley، فقال: "حان الوقت يا جو لتجلس على كرسي مريح بجوار النافذة تحت أشعة الشمس".

وتابع القارئ Graham Wilson مازحاً: "آمل ألا يضغط بايدن على الزر بالخطأ عندما يرغب باستدعاء الممرضة".
 
فيما قال Philip Livingston: "هيا يا رجل ... التزم بالسيناريو، هاه؟".

وكان بايدن قد صرح قائلا إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، ونوه بايدن بأنه "يعرف بوتين جيدا إلى حد ما".
 
 
وأضاف بايدن: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مؤكداً في ذات الوقت أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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