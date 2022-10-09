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عربي-دولي

الخارجية الصينية تلمح إلى من يقف وراء انفجارات "السيل الشمالي"

Lebanon 24
09-10-2022 | 04:30
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ألمحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء الهجمات على خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".

في تغريدة على "تويتر"، تساءلت الدبلوماسية الصينية: "من يقف وراء التخريب في السيل الشمالي؟ من هو المستفيد الأكبر؟".
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وأرفقت تغريدتها، بثلاث لقطات. تضمنت الأولى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث فيه بشكل علني وبصراحة عن إمكانية "إنهاء السيل الشمالي" إذا عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية.

وفي الثانية، جرى الحديث عن "الفرص الهائلة" التي فتحت للولايات المتحدة بعد التخريب في خطوط الأنابيب.

وفي الثالثة، ظهر تقرير للبنتاغون حول تدريب غطاسين من القوات الخاصة الأميركية.

في 26 سبتمبر وقعت هجمات إرهابية على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع عملية تخريب مقصودة ضد هذه الأنابيب في قاع بحر البلطيق.
المصدر: روسيا اليوم
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