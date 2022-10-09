"غائم في القرم ومشمس في كييف".. زيلينسكي يسخر من بوتين

بعبارات ساخرة وشامتة، أثنى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على تفجير الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، بشكل غير مباشر، على الرغم من أن بلاده لم تتبن رسيماً العملية.

وفي كلمة ألقاها بوقت متأخر أمس السبت، اعتبر زيلينسكي أن "اليوم كان جيدًا ومشمسًا في الغالب في أوكرانيا، وكانت درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية ومشمسة، لكن لسوء الحظ ، كان الجو غائمًا في شبه جزيرة القرم رغم أنه كان لا يزال دافئًا".

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وبحسب ما نقلت "رويتر"، تابع زيلينسكي قائلا: "مهما كانت الغيوم، فإن الأوكرانيين يعرفون ما يجب عليهم فعله، وهم يعلمون أن مستقبلنا مشمس.. مستقبل دون غزاة على كل أراضينا ، ولا سيما في شبه جزيرة القرم".

وأتت تصريحات زيلينسكي بعد أن عمد عدد من المسؤولين الأوكران إلى التعليق أيضا بطريقة ساخرة على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وألحق الانفجار الشاحنة الذي وقع صباح أمس، أضرارا جسيمة بهذا الجسر الذي يعبر فوق مضيق كيرتش، والذي يضم كذلك طريقا بريا ومسارا للقطارات، في ضربة إلى رمز مرموق لضم موسكو لشبه الجزيرة.