في حال قرر بوتين استخدام السلاح النووي.. هل ستدخل الولايات المتحدة الحرب؟

ها قد بدأت الحكمة التقليدية في واشنطن تتبلور ومفادها أنه إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحًا نوويًا في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستدخل تلقائيًا الحرب.



Advertisement الأول هو الذي توقعه كل من بوتين والمخابرات الأميركية على ما يبدو: أن روسيا سوف تجتاح البلاد بسرعة وأن كييف ستسقط. والثاني هو حالة من الجمود الطاحن، حيث استقرت خطوط السيطرة في نهاية المطاف في مكان ما في شرق أوكرانيا. والثالث انتصارا شاملا لأوكرانيا". وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس يوم الأحد: "فقط لأعطيكم مثلاً افتراضياً". حلف شمال الأطلسي (الناتو) "سيقضي على كل قوة تقليدية روسية يمكننا رؤيتها وتحديدها في ساحة المعركة في أوكرانيا وأيضًا في شبه جزيرة القرم وكل سفينة في البحر الأسود". يجب أن يخطط البنتاغون لكافة السيناريوهات، لكن حالة التدخل العسكري الأميركي المباشر في أوكرانيا ضعيفة بشكل خطير. كانت ضعيفة في بداية الحرب، وستكون ضعيفة إذا لجأ بوتين إلى أسلحة الدمار الشامل. إن استراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن لتجنب التدخل الأميركي المباشر في أوكرانيا - التي انتقدها الصقور منذ الأيام الأولى للحرب - تعمل بشكل جيد. بمجرد أن دخول الدبابات الروسية في شباط الأراضي الأوكرانية، أصبحنا أمام ثلاثة احتمالات.الأول هو الذي توقعه كل من بوتين والمخابرات الأميركية على ما يبدو: أن روسيا سوف تجتاح البلاد بسرعة وأن كييف ستسقط. والثاني هو حالة من الجمود الطاحن، حيث استقرت خطوط السيطرة في نهاية المطاف في مكان ما في شرق أوكرانيا. والثالث انتصارا شاملا لأوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "كلما اقتربت أوكرانيا من تحقيق النتيجة الثالثة، كان ذلك أفضل لمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. لكن الأزمة النووية تقف في المرصاد. كان هذا واضحًا دائمًا: تحتفظ روسيا بمخزون هائل من الأسلحة المنخفضة القوة المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة في المواقف التي تعتبرها حيوية لبقائها، والتي قد تشمل الفشل في الاحتفاظ بأراضي في شرق أوكرانيا. في الوقت الذي تعاني فيه القوات الروسية من سلسلة من الهزائم استمرت لأسابيع، أصبحت احتمالية النصر الأوكراني قابلة للتفكير دون أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى ساحة المعركة أو القوات الجوية في السماء. والقول الآن إن على واشنطن أن تنضم إلى الحرب مباشرة إذا استخدم بوتين السلاح النووي من شأنه أن يقلب استراتيجية بايدن الناجحة رأسًا على عقب. قد يعني ذلك أن ثمرة النجاح لا تتمثل في زيادة الأمن الأميركي ولكن الاحتمال الأكبر بأن تصبح الولايات المتحدة مقاتلة في حرب كبرى".

وأضافت الصحيفة، "كان هدف إدارة بايدن منذ البداية هو دعم أوكرانيا بالأسلحة واللوجستيات ومعاقبة روسيا على عدوانها دون تعريض الأميركيين للأذى. لقد فعلت ذلك. وإذا فجر بوتين اليائس سلاحاً نوويًا - والذي من المحتمل أن يكون له فعالية محدودة في ساحة المعركة - يمكن لإدارة بايدن أن تواصل دعمها، بأسلحة أكثر وأكثر فاعلية، طالما أن أوكرانيا تريد مواصلة القتال. لكن أي ضمانات أميركية للانضمام إلى الحرب إذا كسر بوتين المحرمات النووية يمكن أن تشوه عملية صنع القرار في أوكرانيا. حتى الآن، قال مسؤولون غربيون إن أوكرانيا يجب أن تقرر بنفسها متى وما إذا كانت ستسعى لوقف إطلاق النار مع روسيا. بما أن الدولة تكافح من أجل بقائها، فهي مجهزة بشكل أفضل لمعرفة الفوائد والمخاطر. هذا صحيح طالما أن ساحة المعركة الفعلية تقتصر على أوكرانيا. ولكن إذا كان التصعيد النووي الروسي في أوكرانيا سيؤدي تلقائيًا إلى اندلاع حرب إطلاق نار بين الناتو وروسيا، كما يبدو أن الكثيرين في واشنطن يتوقعون الآن، فإن مخاطر الحرب في شرق أوكرانيا ستنتشر عبر التحالف الغربي. وستتحمل أوكرانيا مخاطر أكبر. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكيفية نشوب حرب مع روسيا، لكن الأساسيات تشير إلى اتجاه مظلم. نعم، يمكن لحلف الناتو محاولة استعادة الردع النووي باستخدام قواته التقليدية المتفوقة لإلحاق أضرار جسيمة بالقوات الروسية. لكن هذا قد يدفع روسيا إلى الدخول في جولة أخرى من التصعيد النووي. كما لاحظ أحد المحللين، فإن الحرب النووية هي "المستوى الوحيد الذي تتمتع فيه روسيا بالتكافؤ مع الولايات المتحدة". يمكن لكل جولة من التصعيد تضييق فجوة الدمار بين روسيا والغرب".

وبحسب الصحيفة، "إن توجيه روسيا لضربة نووية ضد أوكرانيا من شأنه أن يغير العالم حقًا، لكن رفض الولايات المتحدة للانضمام إلى الحرب بشكل مباشر لن يغير ذلك. فقد رفض الناتو إدخال أوكرانيا في محيطه الدفاعي. فأعضاء الناتو مشمولون بالمظلة النووية الأميركية، وكذلك الحلفاء في المعاهدة مثل أستراليا واليابان والفلبين. ماذا عن علاقة أميركا بتايوان؟ مثل روسيا في أوكرانيا، ستحاول بكين بالتأكيد الابتزاز النووي في حربها على الجزيرة. ومع ذلك، فإن الصين تمثل تهديدًا استراتيجيًا أكبر للمصالح الإستراتيجية الأميركية أكثر من روسيا، وسقوط تايوان سيعرض هيكل تحالف الولايات المتحدة في المحيط الهادئ للخطر.

إن قرار عدم القتال في أوروبا لا يربط واشنطن بأي مسار في آسيا. من الأفضل بناء الردع من خلال الاستثمارات العسكرية التي تقنع الصين بأن الولايات المتحدة ستنتصر في حرب تقليدية. "لتتحقق العدالة رغم سقوط السماء" هي قاعدة قانونية لا يمكن تحقيقها في القانون المحلي، ناهيك عن السياسة الخارجية في العصر النووي. إن استعادة كل أراضي أوكرانيا أمر عادل، وعلى الناتو أن يدعم كييف بغض النظر عن التهديدات النووية لبوتين. لكن مع انحناء الحرب نحو نتيجة عادلة، سيكون من الخطأ دعوة السماء إلى السقوط".