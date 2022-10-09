كيف قلبت منظومة "هيمارس" الصاروخية موازين المعركة؟

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أشارت "الحرة" إلى أنه منذ الشهر الماضي، استعاد الأوكرانيون مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة في شرق بلادهم وأوقفوا تقدم القوات الروسية جنوب البلاد.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن نظام "هيمارس" الصاروخي أصبح محور المعركة الجديد بعد أن ساعد القوات الأوكرانية هذا الصيف في وقف التقدم الروسي الدموي.وتعمل القوات الأوكرانية على زيادة الأسلحة الخفيفة الوزن والدقيقة التي تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، والتي يتم تشغيلها بواسطة توجيهات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والإلكترونيات الدقيقة المتقدمة.ومكنت قاذفات الصواريخ "هيمارس" القوات الأوكرانية من ضرب القواعد العسكرية الروسية ومستودعات الذخيرة والبنية التحتية بعيدًا عن الخطوط الأمامية.ومثل إرسال "هيمارس" في حزيران الماضي تحولا عما كان الوضع عليه قبل ذلك، عندما اعتمدت أوكرانيا في الغالب على الطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للدبابات مثل "جافلين"، والتي لم تمنع القوات الروسية من كسب أراض في شرق أوكرانيا.ونظام هيمارس يأتي ضمن حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، قال البنتاغون، في أغسطس، إنها تهدف إلى مساعدة كييف على إحداث تحول في سير المعارك، واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.وقال اللواء المتقاعد من الجيش الأميركي، روبرت سكيلز، "هيمارس جزء من ثورة دقيقة تحول الجيوش المجهزة بكثافة إلى كيان خفيف ومتحرك".ومنظومة المدفعية عالية الحركة "هيمارس" هي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة وبالتالي متحركة تطلق صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، ويبلغ مداها حوالى 80 كيلومترا.وتقدم قاذفة هيمارس، التي يعمل عليها 3 أفراد فقط، مزيجا فريدا من المدى والدقة والتنقل بحيث تتيح للقوات إصابة الهدف في وقت قياسي والتحرك بعيدا.من خلال تقليص قاذفات الصواريخ وضمان الضربات على الأهداف تقريبا، تعمل هيمارس والمعدات الأخرى على قلب الافتراضات التي تعود إلى قرن من الزمان حول كيفية خوض الحروب - وخاصة حول الإمدادات العسكرية.كما أدت دقة هيمارس المحسّنة إلى حد كبير إلى انهيار المسار اللوجستي الهائل الذي تطلبه المشاة الحديثة.وتتميز هذه الصواريخ بسرعة تحليقها وعلى ارتفاع منخفض بحيث لا يمكن للدفاعات الروسية اعتراضها بسهولة. كما أن سرعة تحرك الراجمات تجعل من الصعب استهدافها.في المقابل، تفتقر المدفعية الروسية - مثل معظم الأنظمة المماثلة منذ الحرب العالمية الأولى - إلى الدقة في إصابة أهدافها.وأصابت صواريخ هيمارس في أوكرانيا مئات الأهداف الروسية، بما في ذلك مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة ومحطات التزود بالوقود والجسور، مما أدى إلى اختناق الإمدادات لوحدات الخطوط الأمامية.ومنذ وقف تقدم روسيا في الربيع عبر منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، فإن اوكرانيا تستهدف الآن القوات الروسية المنسحبة.ويقدر القادة الأوكرانيون أن نظام هيمارس مسؤولا عن 70 بالمئة من التقدم العسكري على جبهة خيرسون، حسبما قال قائد الوحدة، الملازم فالنتين كوفال. وقال إن أربع سيارات في وحدته قتلت مئات الروس ودمرت نحو 20 بطارية مضادة للطائرات.وبينما يمكن للقوات الروسية إطلاق عشرات القذائف لكل فدان لضرب هدف واحد، حسبما يقول محللون، يمكن لقاذفات هيمارس القيام بهذه المهمة بصاروخ واحد يحمل رأسًا متفجرًا يبلغ وزنه 200 رطل.وتحمل قاذفة هيمارس 6 صواريخ يمكن إطلاقها بشكل متتابع، إذ تملك القدرة في تدمير المدفعية التقليدية.قال الجنرال سكيلز: "ليست دقة هيمارس فقط هي الشيء الثوري. إنما القدرة على تقليل متطلبات الحمولة بترتيب من حيث الحجم".قال الملازم كوفال البالغ من العمر 22 عاما، إن "هيمارس هو أحد أنواع الأسلحة، إن لم يكن أكثرها كفاءة في ساحة المعركة"، مردفا: "يمنحنا فرصة للرد بسرعة والتحول للضرب في مكان آخر".على النقيض من ذلك، يمكن أن تتطلب أفضل قاذفات الصواريخ الروسية القائمة على الشاحنات حوالي 20 دقيقة لتثبيتها في موقع الإطلاق و40 دقيقة لإعادة التحميل - وهو وقت طويل عندما يحاول العدو الرد بإطلاق النار.قال كوفال: "نحن الهدف الأكثر جاذبية في المنطقة. لذلك نحن بحاجة إلى المناورة من أجل البقاء على قيد الحياة". (الحرة)