23
o
بيروت
23
o
طرابلس
5
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أعطال في "ستارلينك".. ما تأثيرها على مجريات حرب أوكرانيا؟
Lebanon 24
09-10-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "سكاي نيوز عربية": أبلغت القوات الأوكرانية عن انقطاع أجهزة الاتصالات بنظام "ستارلينك" الخاصة بها على خط المواجهة مع روسيا، ما أعاق عملياتها في مواجهة القوات الروسية.
ويؤكد الإقرار الأوكراني بهذا العطل الدور الكبير الذي يلعبه نظام الاتصالات المملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك، والذي يقوم بتوفير الاتصال بالإنترنت عن طريق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تملكها شركة "سبيس إكس".
Advertisement
ووفق الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، فإن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة "ستارلينك"، من قبل الحكومة الأميركية، وتم تمويلها من قبل المانحين".
والهدف من هذه الأجهزة بحسب رضوان "مساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل طائرات بدون طيار، وتلقي معلومات استخباراتية حيوية، والتواصل مع بعضها البعض في المناطق التي لا توجد فيها شبكات آمنة أخرى".
وأضافت نائبة رئيس تحرير مركز "رياليست" للدراسات في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا تتوقف قدرات هذه الأقمار على جمع الصور الملتقطة بالتصوير الضوئي، فبعضها يمكنه الرؤية من خلال السحب والظروف الجوية غير الملائمة، وتتبع تحركات القوات الروسية ليلا".
وساعدت هذه الأنظمة بحسب رضوان كييف في تحديد بنك أهدافها بعد توقيع الجانب الروسي على قرار ضم جمهوريات دونباس وزابوروجيا وخيرسون.
واعتبر المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، أن توقف هذه الأجهزة في هذا التوقيت "دليل على أن الغرب وواشنطن يعلمان مدى خطورة الوضع وتعدي الخط الأحمر، والجميع لا يريد أن تنقل المعارك إلى أوروبا بالكامل حال وصولها إلى قلب روسيا".
وأوضح أونتيكوف، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أوروبا سوف تعمل في الفترة القادمة على الدفع نحو التهدئة لإيجاد نوع من التوازن وعدم خروج الوضع عن السيطرة".
أوائل آذار اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ماسك على توريد دفعات من تلك الأجهزة.
أعطى ماسك بالفعل دفعة إلى كييف ما ساعد الجيش على التعامل مع انقطاع الإنترنت.
مع الأسابيع الأولى من اندلاع العملية الروسية أصبحت أوكرانيا مرتبطة بـ50 قمرا اصطناعيا من "ستارلينك".
عبر هذه الخدمات، يعمل اللواء الآلي الأوكراني 39 بأريحية في التنسيق بين كل الأسلحة والنقاط العملياتية.
من خلال تلك الخدمة نجح الرئيس الأوكراني في عقد لقاء يومي عبر الفيديو ليتحدث عن المعارك بخلاف حضور العديد من اللقاءات الدولية عبر تقنية "زوم".
منذ أيام كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شركات أميركية وأوروبية خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
Lebanon 24
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
14:06 | 2022-10-09
09/10/2022 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جواز سفر عربي أصبح الأقوى عالمياً.. ماذا عن مرتبة لبنان؟
Lebanon 24
جواز سفر عربي أصبح الأقوى عالمياً.. ماذا عن مرتبة لبنان؟
00:23 | 2022-10-09
09/10/2022 12:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة يتهافت اللبنانيون على شرائها... واللصوص على سرقتها!
Lebanon 24
سلعة يتهافت اللبنانيون على شرائها... واللصوص على سرقتها!
02:45 | 2022-10-09
09/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات ومعلومات.. هذا ما تُحضّره إسرائيل "عسكرياً" ضدّ لبنان
Lebanon 24
سيناريوهات ومعلومات.. هذا ما تُحضّره إسرائيل "عسكرياً" ضدّ لبنان
04:00 | 2022-10-09
09/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
12:45 | 2022-10-09
09/10/2022 12:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:31 | 2022-10-09
انفتاح فرنسا على الجزائر: المصالحة أم الغاز؟
17:24 | 2022-10-09
بوتين يقرّر اليوم شكل الردّ على تفجير جسر القرم: احتواء أم تصعيد؟
17:12 | 2022-10-09
"إرحل خامنئي" على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني
16:30 | 2022-10-09
رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر
16:00 | 2022-10-09
اغتيالات وتفجير.. هذه قائمة بأبرز الحوادث التخريبية خلال حرب أوكرانيا
15:46 | 2022-10-09
بوتين: أوكرانيا مسؤولة عن تفجير جسر القرم
فيديو
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
10/10/2022 00:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
10/10/2022 00:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
23:00 | 2022-10-08
10/10/2022 00:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact