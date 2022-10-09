أعطال في "ستارلينك".. ما تأثيرها على مجريات حرب أوكرانيا؟





ويؤكد الإقرار الأوكراني بهذا العطل الدور الكبير الذي يلعبه نظام الاتصالات المملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك، والذي يقوم بتوفير الاتصال بالإنترنت عن طريق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تملكها شركة "سبيس إكس".

Advertisement ووفق الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، فإن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة "ستارلينك"، من قبل الحكومة الأميركية، وتم تمويلها من قبل المانحين".

والهدف من هذه الأجهزة بحسب رضوان "مساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل طائرات بدون طيار، وتلقي معلومات استخباراتية حيوية، والتواصل مع بعضها البعض في المناطق التي لا توجد فيها شبكات آمنة أخرى". كتبت "سكاي نيوز عربية": أبلغت القوات الأوكرانية عن انقطاع أجهزة الاتصالات بنظام "ستارلينك" الخاصة بها على خط المواجهة مع روسيا، ما أعاق عملياتها في مواجهة القوات الروسية.ويؤكد الإقرار الأوكراني بهذا العطل الدور الكبير الذي يلعبه نظام الاتصالات المملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك، والذي يقوم بتوفير الاتصال بالإنترنت عن طريق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تملكها شركة "سبيس إكس".ووفق الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، فإن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة "ستارلينك"، من قبل الحكومة الأميركية، وتم تمويلها من قبل المانحين".والهدف من هذه الأجهزة بحسب رضوان "مساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل طائرات بدون طيار، وتلقي معلومات استخباراتية حيوية، والتواصل مع بعضها البعض في المناطق التي لا توجد فيها شبكات آمنة أخرى".





وساعدت هذه الأنظمة بحسب رضوان كييف في تحديد بنك أهدافها بعد توقيع الجانب الروسي على قرار ضم جمهوريات دونباس وزابوروجيا وخيرسون.



واعتبر المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، أن توقف هذه الأجهزة في هذا التوقيت "دليل على أن الغرب وواشنطن يعلمان مدى خطورة الوضع وتعدي الخط الأحمر، والجميع لا يريد أن تنقل المعارك إلى أوروبا بالكامل حال وصولها إلى قلب روسيا".

وأوضح أونتيكوف، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أوروبا سوف تعمل في الفترة القادمة على الدفع نحو التهدئة لإيجاد نوع من التوازن وعدم خروج الوضع عن السيطرة". وأضافت نائبة رئيس تحرير مركز "رياليست" للدراسات في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا تتوقف قدرات هذه الأقمار على جمع الصور الملتقطة بالتصوير الضوئي، فبعضها يمكنه الرؤية من خلال السحب والظروف الجوية غير الملائمة، وتتبع تحركات القوات الروسية ليلا".وساعدت هذه الأنظمة بحسب رضوان كييف في تحديد بنك أهدافها بعد توقيع الجانب الروسي على قرار ضم جمهوريات دونباس وزابوروجيا وخيرسون.واعتبر المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، أن توقف هذه الأجهزة في هذا التوقيت "دليل على أن الغرب وواشنطن يعلمان مدى خطورة الوضع وتعدي الخط الأحمر، والجميع لا يريد أن تنقل المعارك إلى أوروبا بالكامل حال وصولها إلى قلب روسيا".وأوضح أونتيكوف، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أوروبا سوف تعمل في الفترة القادمة على الدفع نحو التهدئة لإيجاد نوع من التوازن وعدم خروج الوضع عن السيطرة".