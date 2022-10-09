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عربي-دولي
الولايات المتحدة تنفق رقما فلكيا على دواء "السلاح النووي".. كل ما يجب ان تعرفوه عن عقار Nplate
Lebanon 24
09-10-2022
|
10:00
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تحت عنوان: "الولايات المتحدة تنفق رقما فلكيا على دواء "السلاح النووي"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
أنفقت الولايات المتحدة قرابة 290 مليون دولار على حبوب مضادة للإشعاع تستخدم لإنقاذ الأرواح من التسرب الإشعاعي وحوادث الطوارئ النووية.
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وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها اشترت إمدادات من عقار Nplate من شركة Amgen، كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ في إطار مشروع Bioshield لعام 2004.
ماذا نعرف عن عقار Nplate؟
وبحسب "سكاي نيوز":
* تم تصنيع العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الإشعاع الحاد ARS.
* يصاب الشخص بالمتلازمة عندما يتعرض لجرعة عالية من الإشعاعات التي تصل للأعضاء الداخلية خلال ثوان.
* يحفّز الدواء إنتاج الصفائح الدموية في الجسم.
* تشمل أعراض متلازمة الإشعاع الحاد نزيفا قويا يكون مهددا للحياة بسبب فقدان الصفائح الدموية.
كيف بررت وزارة الصحة شراء العقار؟
- لم تؤكد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية لوسائل إعلام ارتباط عملية شراء العقار بتصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطابه وتلميحه باللجوء إلى السلاح النووي في الحرب الأوكرانية.
- قال متحدث باسم الوزارة بحسب موقع "بزنس إنسايدر" إن عملية شراء العقار "جزء من الجهود الجارية للاستعداد لمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الأمراض المعدية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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