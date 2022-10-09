اغتيالات وتفجير.. هذه قائمة بأبرز الحوادث التخريبية خلال حرب أوكرانيا

شب السبت حريقاً في جسر كيرتش، الطريق الاستراتيجي بين روسيا وشبه جزيرة القرم، نتج عن تفجير شاحنة مفخخة، وهو ما أودى بحياة 3 أشخاص واشتعال النيران في صهاريج وقود في قطار كان يعبر الجسر، حسب لجنة روسية تولت التحقيق.

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ووصف نائب رئيس مجلس الدوما التفجير بأنه "إعلان حرب"، واعتبرته وزارة الخارجية الروسية دليلا على "الطبيعة الإرهابية" للحكومة الأوكرانية، بينما وصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه "إسقاط لرموز روسيا".



ويأتي الحريق بعد أيام من تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا.



كما يأتي بعد شن كييف سلسلة أعمال تخريبية استهدفت قواعد عسكرية روسية وقوات متمركزة في مناطق سيطرة موسكو أو خلف خطوط جبهاتها، فضلا عن عدة حوادث اغتيال لمسؤولين روس أو موالين للكرملين سواء داخل العمق الروسي أو بالمناطق الموالية له بأوكرانيا.



أبرز عمليات التخريب



الأيام الأولى للحرب.. عملية تخريبية نتج عنها القضاء على قافلة للقوات الشيشانية تتألف من 56 دبابة قرب كييف، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت". ووصف نائب رئيس مجلس الدوما التفجير بأنه "إعلان حرب"، واعتبرته وزارة الخارجية الروسية دليلا على "الطبيعة الإرهابية" للحكومة الأوكرانية، بينما وصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه "إسقاط لرموز روسيا".ويأتي الحريق بعد أيام من تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا.كما يأتي بعد شن كييف سلسلة أعمال تخريبية استهدفت قواعد عسكرية روسية وقوات متمركزة في مناطق سيطرة موسكو أو خلف خطوط جبهاتها، فضلا عن عدة حوادث اغتيال لمسؤولين روس أو موالين للكرملين سواء داخل العمق الروسي أو بالمناطق الموالية له بأوكرانيا.الأيام الأولى للحرب.. عملية تخريبية نتج عنها القضاء على قافلة للقوات الشيشانية تتألف من 56 دبابة قرب كييف، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

24 آذار.. الهجوم على قاعدة "بريديانسك" البحرية الروسية بواسطة صاروخ توشكا أوكراني وإصابة سفينه إنزال من طراز " إليجيتور" بجانب بعض قوارب الدورية.

1 نيسان.. طائرتان "ميغ 24" تهاجم على ارتفاع شديد الانخفاض منشأه تخزين الوقود في "بيلغورد" في أول هجوم داخل الأراضي الروسية.

14 نيسان.. إغراق السفينة الحربية موسكفا وهي السفينة القائد لأسطول البحر الأسود الروسي.

27 نيسان.. هجوم ثلاثي على 3 مناطق بواسطة مسيرات نتج عنه تدمير مخزنا للذخيرة في منطقه "بيلغورد" وهجوم على وحدات الدفاع الجوي الروسي في منطقه كورسك، وصد الهجوم الثالث علي قاعدة "بالتيمور " الجوية.

22 حزيران.. الهجوم على مصفاة نفط في روستوف بواسطة مسيرات انتحارية واشتعال المصفاة وتوقفها عن العمل.

31 تموز.. مهاجمة مركز قيادة القوات البحرية الروسية في سيفاستبول بواسطة الدرونات الانتحارية ورغم نجاح الهجوم لم يخلف خسائر.

9 آب.. الهجوم على قاعدة ساكي في القرم وهي مقر الجناح الجوي 43 الخاص بطيران البحرية الروسية، وتم تدمير 6 طائرات "سو- 24 " و3 طائرات أخرى من نوع " سو- 30".

21 أيلول.. الهجوم على القاعدة البحرية الروسية "سيفاستوبول" بواسطة القوارب الانتحارية المسّيرة أميركية الصنع، وتم صد الهجوم واستولت القوات الروسية على أحد تلك القوارب المهاجمة.

2 تشرين الأول.. أوكرانيا تعلن السيطرة على مدينة ليمان الاستراتيجية في منطقة في دونيتسك بعد اختراق الخطوط الروسية.

8 تشرين الأول.. تفجير جسر كيرتش بين جزيرة القرم وروسيا وسط اعتقاد بأن الهجوم تم عبر شاحنة مفخخة بجانب قوارب مسيرة انتحارية.

8 تشرين الأول.. روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في مدينة سكادوفسك بمنطقة خيرسون.

أبرز الاغتيالات والاعتقالات



وبالإضافة إلى التسلل واختراق الخطوط الروسية لتنفيذ عمليات تخريبية خلف خطوط الجبهات العسكرية، تم تنفيذ عدة عمليات اغتيال واعتقالات لمسؤولين موالين للكرملين وكان أبزرها:



28 شباط.. مقتل الجنرال الشيشاني الكبير ماغوميد توشايف، الذي قاد الفوج 141 من الحرس الوطني الشيشاني بالحرب.

22 أيار.. إصابة أندريه شيفتشيك، عمدة مدينة إنرغودار، بمنطقة زابوروجيا، واثنان من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بمدخل منزله.

6 آب.. اغتيال نائب رئيس إدارة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، فيتالي جورا، بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

14 آب.. تعرض عمدة بيرديانسك، ألكسندر ولينكو، لمحاولة اغتيال وتم إحباطها، وكانت بإشراف مباشر من جهاز الأمن الأوكراني.

22 آب.. اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، ابنة ألسكندر دوغينا، الملقب بـ"عقل بوتن".

6 أيلول.. لقطات أوكرانية تعرض صور الكولونيل الجنرال أندريه سيشيفوي مكبل اليدين وعلى ركبتيه إلى جانب العديد من القوات الروسية المنهكة في منطقة خاركيف.

16 أيلول.. اغتيال ليودميلا بويكو رئيسة لجنة الاستفتاء في منطقة زابورجيا الجنوبية وزوجها وهو مسؤول محلي كبير في هجوم تخريبي قرب منزلهما.

16 أيلول.. مقتل المدعي العام لما يسمى بجمهورية لوغانسك الشعبية سيرغي جورينكو في انفجار آخر دمر مكتبه وقتل أيضا نائبه يكاترينا ستيجلينكو.

(سكاي نيوز عربية)

