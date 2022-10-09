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عربي-دولي

اتهامٌ جديد من ترامب لبايدن.. ما علاقة بوتين؟

Lebanon 24
09-10-2022 | 07:00
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اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إدارة البلاد الحالية بالقيام "بما يقترب من إجبار" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحريك جيشه إلى أوكرانيا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن ترامب قوله في حوار هاتفي مع برنامج "صوت أميركا الحقيقية": "لقد سخروا منه في الواقع، إذا نظرت إلى ذلك بعين الحق. بلدنا، وما يسمى بقيادتنا، سخروا من بوتين. قلت، كما تعلمون، إنهم أجبروه تقريبا على فعل ما يتحدثون عنه. الخطاب كان غبيا جدا".
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وأضاف ترامب أن "غزو أوكرانيا لم يكن ليحدث أبدا" لو كان هو لا يزال رئيسا.

وتعليقاً على افتراض مقدم البرنامج أن الرئيس جو بايدن قد يرسل ترامب للتفاوض على اتفاق سلام بين روسيا أوكرانيا، شدد ترامب على أنه سعى للحفاظ على "علاقة بناءة" مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي تجمع لأنصاره، أمس السبت، دعا ترامب لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا، محذراً من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، واتهم بايدن بالاستخفاف بخطر نشوب حرب نووية مع روسيا.
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