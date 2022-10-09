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عربي-دولي

الجيش الكوري الجنوبي: صواريخ كوريا الشمالية "استفزاز خطير"

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:30
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قال جيش كوريا الجنوبية إن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية "استفزاز خطير" يضر بالسلام.

وأضاف الجيش في بيان، الأحد، أنه رصد صاروخين باليستيين خلال الليل قطعا ما يقرب من 350 كيلومتراً، ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومتراً. 
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وأجرت بيونغ يانغ 8 عمليات إطلاق لصواريخ بالستية في أسبوعين كان آخرها إطلاق صاروخين بالستيين ليل السبت الأحد، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

ودافعت كوريا الشمالية السبت عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، بينما اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسيول "تهديداً خطراً للأمن والسلم".

واكتفت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بالإشارة إلى أن الصاروخين الجديدين أطلقا من جنوب شرق كوريا الشمالية، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت القيادة العسكرية المشتركة أن "جيشنا الذي عزز مراقبته ويقظته مستعد للتحرك فوراً بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

ونقلت وكالو كيودو اليابانية عن حكومة البلاد أن الصاروخين أطلقا باتّجاه بحر اليابان وسقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو إنه من المحتمل أن يكون الصاروخان أطلقا من غواصات.
 
 
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