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عربي-دولي
بوتين يعقد اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الروسي
Lebanon 24
09-10-2022
|
12:30
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أعلن الكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.
وسيضم الاجتماع الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش.
ويأتي الاجتماع الذي يعقده بوتين بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.
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ووقع بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق.
وأفاد محققون روس بأن 3 لقوا حتفهم ويُعتقد أنهم كانوا بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت، كما اشتعلت النيران في 7 عربات لنقل الوقود في قطار متجه إلى القرم في المستوى العلوي من الجسر.
وعلى الرغم من الضرر الذي لحق بالجسر، فقد استؤنفت حركة مرور السيارات بشكل محدود بعد نحو 10 ساعات من الانفجار، وسمحت وزارة النقل باستئناف حركة السكك الحديدية بعد ذلك بوقت قصير.
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