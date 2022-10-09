مصر تدعو الأمم المتحدة إلى تحديد موقفها من حكومة طرابلس

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أنه على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا.وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياديس، إن "هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تمت صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي وهي المسؤولية التي لم تضطلع بها".وأضاف أن "الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 حزيران، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز على أي قدر من الشرعية"، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.