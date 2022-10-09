البيت الأبيض: لا تعليق على حادث القرم لكن بوتين بدأ الحرب

على الرغم من تصعيد الولايات المتحدة من لهجتها مؤخراً حيال إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي ضد أوكرانيا، متوعدة موسكو بعواقب وخيمة، إلا أن منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أكد اليوم الأحد أن لا مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي، بعد الحادثة التي شهدها جسر القرم المهم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة الأوكرانية.

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"بوتين بدأ الحرب"

وفيما امتنع كيربي عن التعليق على الحادث الذي استهدف، صباح أمس، الجسر "المرموق"، إلا أنه ذكّر بأن "بوتين هو من بدأ الحرب"، في إشارة ربما إلى ضرورة أن يتحمل العواقب.



كما أكد في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" أن بلاده مستمرة بتقديم الدعم العسكري لكييف.





ضرورة الحوار

إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى أنه "لا مؤشر حاليا إلى أن الرئيس الروسي اتخذ قرارا باستخدام أسلحة نووية".



إلى ذلك، دعا كيربي إلى وجوب الحوار بين الجانبين، قائلا "يجب أن يتمكن الطرفان الروسي والأوكراني من الجلوس والتفاوض وإيجاد مخرج بشكل سلمي ودبلوماسي"، لكنه لفت كذلك إلى أن بوتين لم يظهر أي إشارة على استعداده للتفاوض. أما في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول التهديدات النووية الروسية، فأكد أنها تعكس المخاطر العالية في أوكرانيا.إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى أنه "لا مؤشر حاليا إلى أن الرئيس الروسي اتخذ قرارا باستخدام أسلحة نووية".إلى ذلك، دعا كيربي إلى وجوب الحوار بين الجانبين، قائلا "يجب أن يتمكن الطرفان الروسي والأوكراني من الجلوس والتفاوض وإيجاد مخرج بشكل سلمي ودبلوماسي"، لكنه لفت كذلك إلى أن بوتين لم يظهر أي إشارة على استعداده للتفاوض.