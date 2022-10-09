اتحاد الشغل التونسي: الوضع في البلاد صعب جداً

وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها تونس، حذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، من خطورة الوضع في البلاد.



كما اعتبر في مؤتمر عام للاتحاد عقد اليوم الأحد بولاية قابس (جنوب شرق)، أن المنظمة النقابية الفاعلة والمؤثرة في تونس "مستهدفة ولكنها باقية"، محذرا من خطورة الوضع في البلاد.

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كما أضاف "نضع الاتحاد في الموقع الذي يليق به ولا نزج به إلى المجهول"، مشددا على أن صوته "مدو وواضح وقد اختار الطريق الصعب"، وفق تعبيره.



"منعطف خطير"

إلى ذلك، أكد أن اتحاد الشغل رفض مقترحا لتخفيض الأجور، وسط تلك الأزمة الخطيرة. وقال "قرأنا المشهد بوضوح، البلاد ستذهب في منعطف خطير جدا، وتداعياته ستكون على تونس وشعبها".



كما شدد على أن المواطنين لا يريدون العيش في دوامة العنف، لأن هذا الأمر مرفوض في تونس.