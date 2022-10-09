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عربي-دولي

رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر

Lebanon 24
09-10-2022 | 16:30
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وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بون إلى الجزائر، الأحد، في زيارة قالت وسائل إعلام جزائرية إنها تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية، إن زيارة بون تأتي "في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى" بين البلدين. وأشارت إلى أن وفداً وزارياً يرافق بون، التي استقبلها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن لدى وصولها للبلاد.
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وفي وقت سابق، الأحد، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين.
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