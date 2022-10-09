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عربي-دولي

انفجار يهزّ اسطنبول.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
09-10-2022 | 14:10
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هز انفجار قوي منطقة كاديكوي على الساحل الآسيوي لإسطنبول.
وأعلن والي مدينة إسطنبول مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار غاز في أحد المباني  
وعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء الى مكان الانفجار.
 
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