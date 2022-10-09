23
o
بيروت
23
o
طرابلس
5
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انفجار يهزّ اسطنبول.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
09-10-2022
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
هز انفجار قوي منطقة كاديكوي على الساحل الآسيوي لإسطنبول.
وأعلن والي مدينة إسطنبول مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار غاز في أحد المباني
وعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء الى مكان الانفجار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو وصور)
Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو وصور)
10/10/2022 00:58:28
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية تلمح إلى من يقف وراء انفجارات "السيل الشمالي"
Lebanon 24
الخارجية الصينية تلمح إلى من يقف وراء انفجارات "السيل الشمالي"
10/10/2022 00:58:28
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار
Lebanon 24
استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار
10/10/2022 00:58:28
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"
Lebanon 24
أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"
10/10/2022 00:58:28
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اسطنبول
تركيا
انفجار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
Lebanon 24
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
14:06 | 2022-10-09
09/10/2022 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جواز سفر عربي أصبح الأقوى عالمياً.. ماذا عن مرتبة لبنان؟
Lebanon 24
جواز سفر عربي أصبح الأقوى عالمياً.. ماذا عن مرتبة لبنان؟
00:23 | 2022-10-09
09/10/2022 12:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة يتهافت اللبنانيون على شرائها... واللصوص على سرقتها!
Lebanon 24
سلعة يتهافت اللبنانيون على شرائها... واللصوص على سرقتها!
02:45 | 2022-10-09
09/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات ومعلومات.. هذا ما تُحضّره إسرائيل "عسكرياً" ضدّ لبنان
Lebanon 24
سيناريوهات ومعلومات.. هذا ما تُحضّره إسرائيل "عسكرياً" ضدّ لبنان
04:00 | 2022-10-09
09/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
12:45 | 2022-10-09
09/10/2022 12:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:31 | 2022-10-09
انفتاح فرنسا على الجزائر: المصالحة أم الغاز؟
17:24 | 2022-10-09
بوتين يقرّر اليوم شكل الردّ على تفجير جسر القرم: احتواء أم تصعيد؟
17:12 | 2022-10-09
"إرحل خامنئي" على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني
16:30 | 2022-10-09
رئيسة الوزراء الفرنسية تصل إلى الجزائر
16:00 | 2022-10-09
اغتيالات وتفجير.. هذه قائمة بأبرز الحوادث التخريبية خلال حرب أوكرانيا
15:46 | 2022-10-09
بوتين: أوكرانيا مسؤولة عن تفجير جسر القرم
فيديو
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
23:00 | 2022-10-08
10/10/2022 00:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact