انفجار يهزّ اسطنبول.. اليكم ما جرى

هز انفجار قوي منطقة كاديكوي على الساحل الآسيوي لإسطنبول.

وأعلن والي مدينة إسطنبول مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار غاز في أحد المبانيوعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء الى مكان الانفجار.