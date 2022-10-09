بوتين يقرّر اليوم شكل الردّ على تفجير جسر القرم: احتواء أم تصعيد؟

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بعد الضربة الموجعة التي تلقتها روسيا عبر تفجير جسر كيرتش الرابط بين أراضيها وشبه جزيرة القرم وهدّم جزءاً منه، يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اجتماعا لمجلس الأمن، الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش، في حين يقول مراقبون إن خيارات الرد الروسي على هذه الضربة قد تكون محدودة.والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه إذا كان بوتين سيحاول احتواء الضربة وهضمها، أم سيبادر إلى تصعيد لرسم خط أحمر ومنع كييف من تكرارهذا النوع من الضربات المؤلمة.وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة سانت أندروز، فيليبس أوبراين، إن قدرة روسيا على الانتقام محدودة، بسبب أدائها "الضعيف" في ساحة المعركة والفشل في تحقيق التفوق الجوي.وفي حديث لصحيفة الفايننشال تايمز، قال المحلل العسكري ومدير الدراسات الروسية بمعهد أبحاث "سي إن إيه" في أرلينغتون بولاية فيرجيني، مايكل كوفمان، إن الروس في ورطة حقيقية بعد الحالة السيئة للجيش الروسي، مشيرا إلى أن المعنويات ليست في أفضل حالها.في المقابل نقلت صحيفة تيليغراف البريطانية عن القائد السابق للجيش البريطاني، الجنرال ريتشارد دانات، توقّعه المزيد من القصف العشوائي للأهداف المدنية الأوكرانية.ورأى رئيس لجنة الدفاع البريطانية المختارة، توبياس إلوود، إن "بوتين سيتعامل مع الهجوم المضاد أو الرد على عملية الجسر بنفسه". وقال إنه "من المرجح أن تتجدد الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية، إضافة إلى تكثيف الضربات التي تترك أقصى قدر ممكن من الضرر الاقتصادي والانقسام أيضا في الغرب".وأجمع دانات وإلوود على أن خطر استخدام أسلحة نووية تكتيكية «زاد كثيرًا»، بعد عملية الجسر. وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، قد حذّر في يوليو الماضي من أن ضرب جسر القرم سيطلق العنان لسيناريو «يوم القيامة».