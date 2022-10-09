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عربي-دولي
"البرازيل الصغرى" قد ترجّح النتيجة بين لولا وبولسونارو
Lebanon 24
09-10-2022
|
18:08
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من المتوقع أن تشهد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية منافسة قوية، وسط أجواء متوترة، ولاسيما في ولاية ميناس جيرايس، التي يعادل حجمها مساحة فرنسا، وكان يُنظر إليها لعقود على أن لها قولا فصلا في الكثير من تلك المناسبات.
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وتُعرف تلك الولاية باسم "البرازيل الصغرى"، لأنها تعكس تركيبة مختلف فئات المجتمع، وبالتالي ومنذ منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية بعد فترة الدكتاتورية العسكرية التي استمرت من عام 1964 إلى عام 1985، لم يجلس أي مرشح على كرسي الرئاسة من دون أن يفوز في ميناس جيرايس.
ومن المفارقات أن الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، كان قد تعرّض لمحاولة اغتيال في تلك الولاية لينجو من الموت بأعجوبة، بعد أن مزقت سكين المعتدي المختل بطنه في أيلول 2018.
ويبدو أن تلك الحادثة قد أثرت على التصويت لبولسونارو، مما يجعله يحقق فوزا ساحقا في تلك الولاية، وبالتالي الفوز بولاية رئاسية أولى، زعم كثيرون بعدها أنها كانت ولن تتكرر مرة أخرى.
لكن، وفق تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، فهناك انقسامات حادة تسود تلك الولاية بشأن الاختيار بين الرئيس اليميني وبين المرشح اليساري، لويس لولا دا سيلفا، الذي حكم البلاد لولايتين بين عامي 2003 و2010، ولم يستطع أن يرشح نفسه في الانتخابات الماضية، بسبب اتهامات وجّهت له بالفساد قبل أن يجري إسقاطها عنه، بسبب خلل في إجراءات المحاكمة.
وينسب إلى المرشح اليساري الفضل في انتشال 20 مليون برازيلي من براثن الفقر، وأن فترة حكمه شهدت ازدهارا اقتصاديا مقبولا نسبياً، مما جعل البلاد في مقدمة الاقتصادات الناشئة.
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