زعيم كوريا الشمالية يقود تدريباً نووياً: لا حاجة للحوار مع الخصوم

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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن كيم جونغ أون قاد تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 أيلول إلى التاسع من تشرين الأول.وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية تعهّد بتعزيز عمليات بلاده العسكرية، وأشار إلى عدم حاجة البلاد إلى إجراء حوار مع خصومها.وذكرت أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي أطلقته بيونغ يانغ فوق اليابان في الرابع من تشرين الأول كان صاروخاً تم تطويره حديثاً، وأن الهدف من ذلك الإطلاق كان توجيه تحذير أقوى وأوضح لأعداء كوريا الشمالية.