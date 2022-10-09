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عربي-دولي

غوتيريس يدعو إلى نشر قوّات دولية في هايتي

Lebanon 24
09-10-2022 | 21:00
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأحد المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.
وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريس، في بيان إن "الأمين العام يحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية".
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وقال المتحدث إن "غوتيريس يبقى قلقا جدا في شأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل".
وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة سلم مجلس الأمن اليوم (الأحد) رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني في هايتي وفقا لما طلبه المجلس في قراره 2645 (2022)".
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