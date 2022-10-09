Advertisement

عربي-دولي

خطر نشوب حرب نووية... اليكم ما قاله البابا فرنسيس

Lebanon 24
09-10-2022 | 23:05
A-
A+
Doc-P-998736-638009789618265963.jpeg
Doc-P-998736-638009789618265963.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حث البابا فرنسيس العالم على التعلم من التاريخ بوقت يبرز فيه خطر نشوب حرب نووية على خلفية النزاع في أوكرانيا، داعيا لاختيار طريق السلام.

وقال البابا في عظة الأحد في ساحة القديس بطرس مشيرا إلى المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي، "لا يمكننا أن ننسى خطر الحرب النووية التي هددت العالم في ذلك الوقت".
Advertisement

وأضاف الحبر الأعظم البالغ 85 عاما: "لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت هناك صراعات وتوترات كبرى، ولكن تم اختيار طريق السلام".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن البشرية تواجه خطر "نهاية العالم"، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية، وهو ما أثار انتقادات واسعة له من مختلف أرجاء العالم، وصلت إلى حد وصفه بالمفتقر للحكمة والجاهل والمتهور، وحتى للدعوة إلى إرساله إلى دار لرعاية المسنين."أ ف ب"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-10-10
04:30 | 2022-10-10
04:10 | 2022-10-10
04:00 | 2022-10-10
03:58 | 2022-10-10
03:30 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website