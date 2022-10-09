خطر نشوب حرب نووية... اليكم ما قاله البابا فرنسيس

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حث البابا فرنسيس العالم على التعلم من التاريخ بوقت يبرز فيه خطر نشوب حرب نووية على خلفية النزاع في أوكرانيا، داعيا لاختيار طريق السلام.وقال البابا في عظة الأحد في ساحة القديس بطرس مشيرا إلى المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي، "لا يمكننا أن ننسى خطر الحرب النووية التي هددت العالم في ذلك الوقت".وأضاف الحبر الأعظم البالغ 85 عاما: "لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت هناك صراعات وتوترات كبرى، ولكن تم اختيار طريق السلام".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن البشرية تواجه خطر "نهاية العالم"، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية، وهو ما أثار انتقادات واسعة له من مختلف أرجاء العالم، وصلت إلى حد وصفه بالمفتقر للحكمة والجاهل والمتهور، وحتى للدعوة إلى إرساله إلى دار لرعاية المسنين."أ ف ب"